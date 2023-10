Kate non accompagnerà William agli Earthshot per un buon motivo

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 13 ottobre 2023)Middleton ha modificato i precedenti piani che riguardavano la sua presenza alla premiazione finale dell’Prize del principe. La principessa del Galles nonil marito alla cerimonia che si terrà a Singapore il prossimo 7 novembre. Dunque, rimarrà a casa per prendersi cura dei loro tre figli durante una settimana molto importante per la coppia che un giorno regnerà. Nonostante fosse prevista la sua presenza all’evento, dunque,Middleton ha deciso di rinunciare al viaggio per mettere al primo posto la propria genitorialità. Come rivelato da People, infatti, in quella settimana ci sarà un evento molto importante che riguarda la carriera scolastica del principe George. Sembrerebbe, infatti, che il secondo in linea di successione al trono sia tenuto ad affrontare ...