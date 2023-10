Kanye West | il concerto al Campovolo di Reggio Emilia si farà il 20 ottobre

Leggi Anche Travis Scott fa suo il Circo Massimo e sul palco arriva ancheLa prefetta Maria Rita Cocciufa ha già convocato il tavolo per la sicurezza e l'ordine pubblico al fine di predisporre il piano di gestione dell'evento, ma intanto alla Rcf Arena si monta ...

Kanye West alla Rcf Arena ci sarà: ecco quando il concerto il Resto del Carlino

Kanye West sarà alla Rcf Arena di Reggio Emilia il 20 ottobre la Repubblica

Giorni di attesa e di tantissimi punti di domanda: per i fan senz’altro, ma non per la produzione operativa all’Rcf Arena che ha ormai concluso l’allestimento del palco. In un primo momento il concert ...Per lunedì 16 la prefetta Maria Rita Cocciufa ha già convocato il tavolo per la sicurezza e l'ordine pubblico al fine di predisporre il piano di gestione dell'evento per cui sono attese 80mila persone ...