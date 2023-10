Juventus | scelto l’erede di Vlahovic | arriva subito

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il futuro dilontano dalla Torino bianconera: colpaccio, il sostituto può approdare già nel mese di gennaio Vincere aiuta a vincere ed è per tale ragione che in… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Fagioli e il caso scommesse: la Juve fa chiarezza in una nota Tuttosport

Juventus, caso Fagioli: cosa ha ammesso in Procura e il precedente ... Eurosport IT

Gian Marco Crespi sarà presto un nuovo giocatore della Juventus Next Gen. Dopo aver indossato la maglia bianconera nell'ultima stagione, il portiere, di ...IL COMUNICATO La società bianconera ha risposto in merito a un possibile coinvolgimento non denunciato del proprio tesserato La Juventus con una nota ufficiale ha preso posizione ufficialmente riguard ...