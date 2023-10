Juventus | infortunio e tegola | salta il Milan | le condizioni

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Questa sosta Nazionali non poteva iniziare peggio di così per la, che ha perso peruno dei suoi giocatori più importanti. Oltre al danno ci potrebbe essere anche una… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Il capitano della, Danilo, è pronto a fare ritorno a Torino nelle prossime ore a causa di unmuscolare che ha colpito il flessore della coscia sinistra. La notizia è stata ...

Juventus, infortunio per Danilo in Nazionale: il difensore torna a Torino Fantacalcio ®

Juve, tegola Danilo: ko con il Brasile. Prime indiscrezioni e tempi di recupero FantaMaster

L’estate di Big Rom è stata al quanto burrascosa, con il possibile passaggio alla Juventus poi saltato e con le tensioni ... allo scarso minutaggio ricevuto nel 2023 alla ripresa dall’infortunio.Juventus, Nicolò Fagioli mai fuori rosa con Massimiliano Allegri: ha salutato la tournée per l’infortunio Il mondo di Nicolò Fagioli è velocemente cambiato. Ma non è un fulmine a ciel sereno per lui.