Juve | problema fisico per Danilo con la nazionale | le sue condizioni

(Di venerdì 13 ottobre 2023)Luiz, difensore dellantus e del Brasile, ha accusato unnella sfida di ieri notte contro il VenezuelaLuiz, difensore dellantus e del Brasile, ha accusato unnella sfida di ieri notte contro il Venezuela. Il brasiliano ha avuto unal muscolo posteriore della coscia sinistra e al termine del match ha dichiarato «Conosco il mio corpo, appena è successo ho capito che mi ero fatto male. Non ci sarò contro l’Uruguay».

Unnon da poco per il tecnico livornese, che con molta probabilità deve fare a meno del leader difensivo. Il classe 1991 farà ritorno a Torino nelle prossime ore per sottoporsi agli esami ...

Infortunio Danilo in Nazionale: problema muscolare per il capitano della Juve. Rischia il Milan Juventus News 24

Juventus, Danilo si ferma con il Brasile: a rischio partita con il Milan Sky Sport

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'allenatore dell'Atalanta, Gianpiero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della lotta ...Altro problema per la Juventus. Nella notte, durante il primo tempo di Brasile-Venezuela, Danilo ha chiesto il cambio per un problema al flessore della coscia sinistra. Alla fine del match lo stesso ...