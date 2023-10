Juve | Giuntoli studia il colpo in mediana | tutti i profili

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il preferito per il centrocampo dellantus, riporta Tuttosport, è Khephren Thuram del Nizza ma ci sono dei piani B: si va da Habib...

Cifre importanti che hanno dimostrato la centralità del giocatore all'interno del progettoe delle idee di Massimiliano Allegri. Proprio per questo Cristianosta lavorando al rinnovo di ...

Giuntoli architetto da scudetto per la Juve: domenica sarà al Festival La Gazzetta dello Sport

Ancora problemi per la Juventus. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Federico Chiesa ha lasciato il ritiro di Coverciano che non ha recuperato dall'infortunio così come Zaccagni, che resterà a Bari ...Intervenuto nella diretta Twitch di Tv Play, Fabio Santini ha parlato del mercato della Juventus: "Il Ds della Juve sta lavorando tantissimo sul fronte Thuram. Costa 40 milioni, ...