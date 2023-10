“Justin Timberlake non sarà felice di quello che ha scritto su di lui Britney Spears nel suo libro | lei ha svelato tutto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) C’è grande attesa per l’autobiografia di. In molti si chiedono quali scottanti rivelazioni potrà contenere tanto che Page Six riporta lo stato d’animo – tutt’altro che sereno – che starebbe colpendo, ex fidanzato della popstar. I due si sono frequentati dal ’99 fino al 2002: un legame interrotto per motivi poco chiari, cosa che all’epoca scatenò e che tutt’ora incuriosisce. E ora l’arrivo deldi memorie della cantante potrebbe mettere la parola “fine” a tutte le ipotesi. Fonti riportano che “nondiche ha. Lei hae l’ha attaccato duramente nel. Non è intenzione di ...