Jess Smith | l’iconica bambina sole dei Teletubbies | annuncia di essere in dolce attesa

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tutti ricordano? Era la radiosarappresentata dalnel popolare programma deitra la fine degli anni ’90 e l’inizio del 2000. Ora, a 27 anni, la precedente star televisiva è pronta ad accogliere il suo primo bambino insieme al suo partner Ricky. Recentemente,ha condiviso su Instagram una foto dell’ecografia, dando ai fan un primo sguardo sul suo futuro bebè: “Presto saremo in tre”. Il viaggio di: daldeia futura mammaapparve per la prima volta in TV nel 1997, quando aveva solo 9 mesi, interpretando il ruolo del “bimbo” e rimanendo parte integrante del programma fino al 2001. La sua presenza nel programma fu quasi casuale: ...

Quella bimba è ormai cresciuta e ha 28 anni e, in queste ore, ha annunciato di essere in dolce attesa! La giovane si chiamae lo scorso mercoledì ha postato una foto di un'ecografia ...

Jess Smith, la bambina sole dei Teletubbies sta per diventare mamma Fanpage.it

Teletubbies Sun Baby Jess Smith Is Pregnant, Expecting First Baby ... PEOPLE

Il volto che ricordiamo da bambina per il sole dei Teletubbies sta per avere il primo figlio. Su Instagram: “Presto saremo in tre”. Ricordate Jess Smith Proprio lei, il volto che ricordiamo da bambin ...Jess Smith, la bambina che più di 25 anni fa interpretò il sole nei Teletubbies, ha annunciato di essere in dolce attesa ...