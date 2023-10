Jada Pinkett Smith | Tupac Shakur era la mia vera anima gemella | non Will Smith

(Di venerdì 13 ottobre 2023)ha rilasciato una nuova dichiarazione 'scioccante', rivelando che, a suo modo di vedere, 'era la sua'. L'attrice e conduttrice televisivaha ammesso in una nuova intervista che lei e il defunto rappererano "anime gemelle" che forse avevano vissuto insieme in alcune "vite passate". Questa recente dichiarazione arriva nel bel mezzo di unae propria tempesta di critiche relative al suo nuovo libro, in cui la star ha rivelato dettagli sorprendenti sul suo matrimonio con l'attore...

Smith ha detto di esser rimasta scioccata quando Will Smith ha parlato di lei come di sua moglie durante il clamoroso episodio dello schiaffo in diretta al comico Chris Rock durante gli ...

Will Smith e la moglie Jada Pinkett: «Siamo separati da sette anni, ma non abbiamo ancora deciso se divorziare» Vanity Fair Italia

Jada Pinkett Smith rivela: «Io e Will viviamo vite completamente separate dal 2016» Corriere della Sera

Jada Pinketts Smith ha rilasciato una nuova dichiarazione 'scioccante', rivelando che, a suo modo di vedere, 'Tupac Shakur era la sua vera anima gemella'.BANG Showbiz Italy La moglie di Will Smith parla della sua 'anima gemella'... e non è lui! Jada Pinkett Smith ha spiegato che la sua anima gemella è una persona famosa che oggi non c’è più. Ecco chi.