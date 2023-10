Italia Under 21 | Nasti tira un pugno a Ruggeri | cacciato Per l'atalantino sospetta frattura al naso | torna a casa

C'è una lite con epilogo violento alla base della decisione del tecnico della nazionale21, Carmine Nunziata, di La punta del Bari, infatti - come riporta Ansa - ha colpito con un pugno il compagno di nazionale Matteo Ruggeri . Un duro colpo che ha provocato la sospetta frattura ...

Italia Under 20-Polonia dove vederla: Rai, sito FIGC o Sky Canale tv, diretta streaming, formazioni Goal.com

Italia Under 21, Nasti fuori dai convocati per motivi disciplinari Sky Sport

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Acque agitate anche nell'Italia Under 21. Mentre la Nazionale maggiore è stata colpita dal coinvolgimento di Tonali e Zaniolo nell'inchiesta sulle scommesse, una lite tra gli ...Sospetta frattura del setto nasale per l’atalantino Matteo Ruggeri: il ritiro dell’Italia Under 21 diventa un ring, pugno in faccia di ...