Italia Under 21 | Nasti cacciato dal ritiro per un pugno a Ruggeri | News

Marco Nasti lascia il ritiro della Nazionale21 sotto espresso ordine del ct Carmine Nunziata che ha escluso il calciatore dalla lista dei convocati. Dietro la motivazione presa dall'allenatore c'è la rissa scoppiata tra il giocatore del ...

Italia Under 21, setto nasale rotto a Ruggeri: Nasti escluso dai convocati - Sportmediaset Sport Mediaset

Lite con un compagno: Nasti escluso dall'Italia Under 21 La Gazzetta dello Sport

Brutto episodio in campo riportato da Corriere.it, in questi minuti, notizia ormai di dominio pubblico. Ci riferiamo all’Under 21 di calcio. Come tutti sanno, in questi momenti l’ambiente… Leggi ...Tramite il proprio account X, Sara Gama ha voluto mandare un messaggio dopo la gara di Coppa Italia con il Chievo Women: "Un buon primo passo per iniziare al meglio il ...