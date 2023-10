Italia | Spalletti | «Spero che Tonali e Zaniolo chiariscano tutto»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Conferenza stampa, l’allenatore della Nazionale ha parlato alla vigilia del match contro Malta: le sue dichiarazioni Luciano, ct della Nazionale, ha così parlato da Coverciano in conferenza alla vigilia del match contro Malta. CASO SCOMMESSE – «Ora risponderò, si cercherò di approfondire, ma non si può rimanere incastrati in questa situazione. Bisogna andare oltre, abbiamo avutoil giorno per riuscire ad analizzare questa cosa, ad avere questo senso di dispiacere e di smarrimento. Però poi domani dobbiamo andare ad agire: la cosa va lasciata fuori. Noi, purtroppo, per la situazione che si era creata non c’erano altre soluzioni, se non permettere a loro di raggiungere i propri cari, le proprie abitazioni e le proprie situazioni lavorative. In questo tipo di situazioni si sta bene a causa e mi auguro che ...