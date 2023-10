Italia | Spalletti | “Pubblico di Bari ci aiuterà Zaniolo e Tonali? Bisogna andare

... "Non dobbiamo commettere l'errore di essere presuntuosi - avvertedalla sala stampa del '... giocare contro l'è un biglietto da visita fondamentale, già all'andata hanno giocato un'...

Italia-Malta, coperta corta per Spalletti: altro doppio forfait CalcioMercato.it

Italia, Zaccagni sta meglio ed è atteso a Coverciano: il piano di Spalletti Corriere dello Sport

Clima surreale nell’Italia alla vigilia del match contro Malta nel giorno dopo l’allontanamento di Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo dal ritiro in seguito al loro coinvolgimento nell’inchiesta sulle ...La Juventus Women ieri ha conquistato i quarti di finale di Coppa Italia piegando per 6-0 il Chievo. Di seguito gli highlights del match: | : Looking to defend our Italian Cup crow ...