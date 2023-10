Italia-Malta | Darmian convince Spalletti ma non è il solo dell’Inter! – Sky

(Di venerdì 13 ottobre 2023) In, la settimana sfida per il turno di qualificazione europea del Gruppo C,sceglie di schierare. Nella probabile formazione azzurra il difensore non è l’unico titolare dell’Inter. PROBABILE FORMAZIONE – È molto probabile che in, in programma domani sera, si vedrà più di un giocatore dell’Inter in campo. Secondo quanto riporta Sky Sport 24, infatti, fra gli undici azzurri provati nell’allenamento odierno da Lucianocompaiono ben quattro uomini di Simone Inzaghi. Per la partita di qualificazione europea Matteosembra aver vinto il ballottaggio con Giovanni Di Lorenzo. Dalla parte opposta della difesa ci sarà Federico Dimarco, e di fianco a lui anche Alessandro Bastoni. Oltre a una difesa ...

CHIESA OUT CON L'- E' notizia di oggi che Federico Chiesa ritornerà a Torino e non sarà a disposizione di Luciano Spalletti per gli impegni dell'controe Inghillterra. L'esterno ...

LIVE TMW - Italia-Malta e caso scommesse: a breve Donnarumma in conferenza TUTTO mercato WEB

In questo contesto, sempre nel 2021 e sempre in Italia, la mole investita nelle scommesse sul calcio ... ma mi interessa aprire piattaforme online in paesi come Malta o dove è difficile trovare sponde ...ITALIA-MALTA SPALLETTI – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza alla vigilia della gara di qualificazioni Euro 2024 che l’Italia giocherà contro Malta in programma a Bari. Queste le sue ...