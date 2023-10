Italia-Malta | 3 4 della difesa dell’Inter? La probabile formazione

Leggi su inter-news

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Siamo alla vigiliaquinta giornata del gruppo C per le qualificazioni degli Europei dell’. Gli Azzurri affronteranno, lasecondo Simone Malaguti di Mediaset su Radio Sportiva. TANTA INTER – Luciano Spalletti sembra fidarsi e non poco. I giorni sono difficili in quel di Coverciano, ma si continua a preparare la partita condi domani sera. Inpotrebbero giocare Matteo Darmian, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Gli uominiretroguardia di Simone Inzaghi hanno la possibilità di rendersi protagonisti anche con la maglia azzurra. Ecco lache sceglierà il ct:(4-3-3): Donnarumma; Darmian, ...