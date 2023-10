ITALIA – GERMANIA | PARTITA IN DIRETTA

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Pubblicato il 13 Ottobre, 2023 E’ nel pieno del suo svolgimento il Campionato Europeo di Sitting Volley Maschile. TEAMGli azzurri dopo il girone di qualificazione, hanno conquistato l’accesso AI QUARTI DI FINALE CONTRO LAmolto difficile per gli azzurri che giocano contro una squadra che ha chiuso il girone al 1° posto e che è sicuramente una delle candidate alle vittoria finale QUANDO SI GIOCA IL MATCH TRA? 13/10/23 ALLE ORE 15:45DOVE GUARDARE IL MATCH TRA? IL MATCH VERRA’ TRASMESSO GRATUITAMENTE INSU YOUTUBE QUI SOTTO TORVATE LADEL MATCH PER SEGUIRE E TIFARE GLI AZZURRI

L'ha votato a favore del rinnovo dell'autorizzazione. In ogni caso non e' stato sufficiente per raggiungere la maggioranza qualificata. La Francia si e' astenuta. Lanon sostiene il ...

Cresce la cooperazione scientifica tra Italia e Germania Agenzia ANSA

UFFICIALE - Ucraina - Italia si giocherà in Germania Tutto Juve

Il treno era dalla Germania fino all'Italia, in particolare Milano come riportato dall'autrice del video. L'allarme è talmente alto che, a fine settembre, il quotidiano 'Le Parisien' ha messo le ...“Le discussioni sono in corso nel governo e nei gruppi parlamentari della maggioranza e mi aspetto che una soluzione venga raggiunta entro la fine del mese”, ha aggiunto Post. “I sussidi mirati devono ...