E le parole dello stessodopo la finale per il terzo posto persa 3 - 0 con l'Olanda a Bruxelles non avevano convinto troppo. 'Lo scorso anno non avevo più la squadra in mano...' aveva detto ...

Italdonne, Mazzanti non è più il c.t. della Nazionale: risoluzione consensuale La Gazzetta dello Sport

La Federvolley conferma: “Si pensa a Velasco per sostituire Mazzanti” La Stampa

Dopo le delusioni all’Europeo e alla qualificazione olimpica l’annuncio della Federazione. Nelle prossime settimane il nome del successore ..."Julio Velasco è una delle 5-6 ipotesi che stiamo valutando per la nazionale femminile": così a Sky Sport il presidente della Federvolley Giuseppe Manfredi sul futuro dell'Italdonne dando per scontata ...