Istat | economia in nero e illegale vale 192 miliardi | +10% nel 2021

La sostanziale stabilità dell'incidenza dell'in nero e illegale sul Pil è quindi il risultato di andamenti eterogenei . Il suo valore è cresciuto infatti per l'aumento mostrato dal valore ...

Quanto spendono gli italiani in droga e prostituzione AGI - Agenzia Italia

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Oggi l’Istat ha quantificato in 192 miliardi l’economia sommersa nel nostro Paese, di cui 18 miliardi di attività illegali. È un dato enorme che non può lasciare indiffere ...Roma, 13 ottobre 2023 – Anche per il 2023 resta solido l’interscambio italo-tedesco. A dirlo sono i dati Istat, che - per il primo semestre dell’anno corrente - attestano lo scambio commerciale tra It ...