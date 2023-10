Israele vuole l’evacuazione di Gaza entro 24 ore L’Onu | «Impossibile» Comincia l’esodo ma Hamas starebbe bloccando le persone

(Di venerdì 13 ottobre 2023) C’è ancora incertezza sull’ordine lanciato dall’esercito israeliano a 1,1 milioni di palestinesi residenti nel nord della Striscia didi trasferirsi nel Sud dell’enclave24 ore. Il portavoce militare diDaniel Hagari ha infatti dichiarato, come riporta Ansa, che ci potrebbero volere «più di 24 ore». È una decisione su cui anche gli stessi vertici militari stanno prendendo tempo: «Comprendiamo chedella popolazione richiederà tempo. Stiamo adesso verificando le cifre sulla possibilità di allungare il tempo concesso». La popolazione sarà avvertita «con volantini, messaggi radio e telefonici, e sul web», ha sottolineato Hagari. Gerusalemme ha fatto sapere che opererà «in modo significativo» nella zona nei prossimi giorni e per questo i civili potranno tornare solo dopo che sarà tutto ...

Entrando sul merito dell'attacco cheè pronta a sferrare Hagari ha confessato che l'esercito farà del suo meglio "per non colpire località sensibili (ospedali, ndr. )", ma ha aggiunto che "in ...

