Israele | «Via i civili dal nord di Gaza» Onu | annullare ordine di evacuazione Oggi in Israele von der Leyen | Metsola | Baerbock e Tajani

...Hamas nel 2006 e 'scambiato' nel 2011 con più di 1000 palestinesi detenuti nelle carceri di,...che il marito di mia cugina è stato visto mentre veniva legato con delle corde e portato, ...

Israele: «Via i civili dal nord di Gaza». Onu: annullare ordine di evacuazione, conseguenze ... Il Sole 24 ORE

Gaza bombardata nella notte. Ultimatum di Israele: "Via dal nord della Striscia in 24 ore" | La diretta ilGiornale.it

Per Israele la risoluzione della guerra contro Hamas passa per tre fasi ben distinte: la "pulizia" delle zone attaccate, l'invasione via terra della Striscia di Gaza e lo sradicamento dei capi e ...Alla fine Elly, che alla manifestazione pro Israele non è andata, ha deciso di rappresentare le piazze ‘dei se ...