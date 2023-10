Israele | «Via i civili dal nord di Gaza» Onu | annullare ordine di evacuazione Esercito | «Hamas blocca strade per impedire la fuga degli abitanti»

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Pesanti bombardamenti israeliani hanno colpito anche nella notte la Striscia di, in particolare nei pressi del confine. Lo testimoniano video postati sui social dai residenti e una nota dell’Aeronautica israeliana.

Israele: «Via i civili dal nord di Gaza». Onu: annullare ordine di evacuazione, conseguenze ...

L'ordine di Israele: «Via i civili da Gaza in 24». Hamas: «Propaganda»

«Ora è tempo per la guerra» ha avvertito il ministro della Difesa, Yoav Gallant, mentre nella notte sono proseguiti i bombardamenti nella Striscia ...