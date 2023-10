Israele | Via dal nord di Gaza | colpiremo Ma per Hamas è propaganda | non lasciate le vostre case

Non dico chenon debba esistere, masi deve ritirare dai territori occupati: se li lascia, continuerà a esistere" . Parole anticipatorie erano arrivate da Twitter, dove scriveva: "Lo ...

Israele: «Via i civili dal nord di Gaza». Onu: annullare ordine di evacuazione. Esercito: «Hamas ... Il Sole 24 ORE

Esodo da Gaza City: migliaia in fuga. L'ultimatum: "Via i civili entro 24 ore, poi colpiremo duramente" Tiscali Notizie

Meno di un mese prima che i combattenti di Hamas facessero saltare in aria il 'Muro di ferro' (Iron wall) high-tech di Israele e lanciassero il 7 ottobre un attacco che avrebbe causato più di 1.300 ...Le armi al fosforo bianco non sono bandite in contesti di guerra, ma il loro uso è vietato in prossimità di zone in cui risiedono civili, stando a quanto stabilisce la Convenzione Onu per gli ...