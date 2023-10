Israele verso l' invasione | incursioni per gli ostaggi Netanyahu | Distruggeremo Hamas | questo è solo l' inizio

...tracciate dalle unità antiriciclaggio europee è arrivato anche il ministero della Difesa di,...rivenuti in casa e in ufficio e al blocco del trasferimento di cinque milioni di euroHamas. ...

Israele prepara attacco di terra e ordina evacuazione civili da Gaza City: ultime news di oggi 13 ottobre 2023 Adnkronos

Gaza, l'esodo dei palestinesi in fuga verso Sud. Israele bombarda Hezbollah in Libano Open

Il 31 ottobre dovevano avere luogo in Israele le elezioni per i consigli municipali, un test importante nel Paese segnato da un profondo scisma che ne lacera la società dopo l’insediarsi di un… Leggi ...Le forze di terra israeliane hanno effettuato raid "localizzati" a Gaza nelle ultime 24 ore "per ripulire l'area da terroristi e armi" e cercare di trovare "persone scomparse" ...