Israele-Palestina | presidio per la Pace a Milano | “La comunità internazionale fa fatica a dire ‘cessate il fuoco’ L’Ue avvii una trattiva”

...e l'odio verso, dall'altro". Nei giorni scorsi la polizia aveva fermato 140 manifestanti e avviato indagini contro altri 13, accusati di aver organizzato manifestazioni pronon ...

Israele-Palestina, spunta un nuovo video della strage al Nova Festival: spari sui bagni chimici Il Fatto Quotidiano

Israele-Palestina, presidio per la Pace a Milano: “La comunità internazionale fa fatica a dire… Il Fatto Quotidiano

Roma, 13 ott. (askanews) - Il segretario generale delle Nazioni Unite è in "costante contatto" con le autorità israeliane "per chiedere loro di evitare una catastrofe umanitaria", ha dichiarato il suo ...In Cisgiordania ci sono stati scontri tra palestinesi ed esercito israeliano, con 9 civili morti. E non sono mancati gli scambi di colpi tra Idf e miliziani in Libano. Sul Fatto di domani leggeremo ...