Israele | Ordine d' evacuazione per un milione di residenti da nord a sud Gaza entro 24 ore Hamas invita a restare L' Onu chiede la revoca | Conseguenze devastanti

Hamas ha minimizzato l'ultimatum diliquidandolo come "falsa propaganda" a cui i ... "Le Nazioni Unite si appellano con forza perche' un simile, se confermato, sia ritirato per evitare ...

Ordine Israele, 'civili lascino Gaza entro 24 ore' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Israele: «Via i civili dal nord di Gaza». Onu: annullare ordine di evacuazione. Oggi in Israele von der Leyen, Metsola ... Il Sole 24 ORE

Un ragazzo rimane nascosto otto ore tra i cespugli del Nova Music Festival a Israele, il rave party nel deserto dove sono state uccise oltre 260 persone. Il ragazzo ...Non accennano a fermarsi i bombardamenti da parte delle forze armate israeliane nella Striscia di Gaza, in particolare su Gaza City. Sebbene non confermato, questo potrebbe segnalare un’imminente offe ...