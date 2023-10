Israele ordina l' evacuazione | famiglie in marcia da Gaza City

ai civili di evacuare la parte nord di Gaza L'Onu ha reso noto che l'esercito israeliano ha ordinato a tutte le persone che vivono a nord di Wadi Gaza (ossia la valle fluviale situata ...

L'Idf: Gaza City è un'area in cui si svolgono le operazioni militari. Questa evacuazione è per la vostra sicurezza. L’Onu ha affermato che ...Le forze di Difesa israeliane Idf “chiedono l’evacuazione di tutti i civili di Gaza City dalle loro case verso sud per la loro sicurezza e protezione e di spostarsi nell’area a sud del Wadi Gaza”.