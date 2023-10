Israele ordina l’evacuazione di Gaza City | famiglie in marcia verso il sud della Striscia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) I residenti dievacuano le loro case e si dirigonosud, dopo l’avvertimento dell’esercito israeliano che ha chiesto a tutti i civili di evacuare le loro case e di dirigersi a sud del territorio “per la loro sicurezza“. L’esercito israeliano hatodi “tutti i civili da” nel sud dell’enclave palestinese nel settimo giorno di guerra trae Hamas. In una nota, l’esercito israeliano ha chiesto “di tutti i civili didalle loro case a sud per la loro sicurezza e protezione e lo spostamento nell’area a sud di Wadi”, un corso d’acqua situato a sudcittà. “Sarà permesso di tornare a...

Ci sarebbero “stranieri” tra i “13 prigionieri” che sarebbero rimasti uccisi in raid israeliani “nelle ultime 24 ore” sulla Striscia di Gaza. Lo affermano le Brigate al-Qassam, braccio armato di Hamas ...L'Idf: Gaza City è un'area in cui si svolgono le operazioni militari. Questa evacuazione è per la vostra sicurezza. L’Onu ha affermato che ...