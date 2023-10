Israele ordina evacuazione da Gaza Onu | “Esodo sarà catastrofe”

(Di venerdì 13 ottobre 2023)l’di oltre 1 milione di civili daCity in vista dell’attacco che, nella Striscia, mira a colpire Hamas. L’Onu lancia l’allarme: l’è impossibile e la situazione, in un territorio assediato da giorni, rischia di trasformarsi in unaper i civili già privi di acqua e luce. “Le Nazioni Unite considerano impossibile un tale movimento senza devastanti conseguenze umanitarie“, dice il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric, risponde all’ordine dato dagli israeliani “all’intera popolazione dinord di spostarsi al sud nelle prossime 24 ore”. “Questo corrisponde a circa 1,1 milioni di persone – continua il portavoce – lo stesso ordine si applica a tutto lo staff dell’Onu e le persone che ...

Le ultime notizie di venerdì 13 ottobre sulla guerra tra Israele e Hamas, in tempo reale: Israele ordina l'evacuazione in 24 ore a 1,1 milioni di palestinesi nel nord di Gaza, "È tempo per la… Leggi ...Sirene di allarme per i razzi lanciati da Gaza stanno risuonando a Tel Aviv e nella zona centrale di Israele. Lo constata l’ANSA sul posto. In città si odono le esplosioni dei missili intercettati dal ...