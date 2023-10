Israele | nuovo ultimatum ai civili per andare via da Gaza | Hamas | Bombe sugli sfollati in fuga | almeno 70 morti

13 ott 19:28 L'appello di Guterres a: "Evitare una catastrofe umanitaria" Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha lanciato un appello affinché'eviti una ...

Israele, Sangiuliano al ghetto di Roma: "Hamas è il nuovo nazismo" Adnkronos

Israele-Palestina, spunta un nuovo video della strage al Nova Festival: spari sui bagni chimici Il Fatto Quotidiano

Blinken tenta la via diplomatica: ha incontrato il premier israeliano e vedrà Abu Mazen. A muoversi in queste ore anche l'Iran per chiedere al mondo arabo di schierarsi con i palestinesi L'ex ...Il primo ministro Benjamin Netanyahu, venerdì, alla Kirya di Tel Aviv ha incontrando il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin. Queste le parole di saluto di Netanyahu: 'Sono molto felice di v ...