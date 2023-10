Israele | manifestazioni vietate e foto ostaggi strappate | tensione nel cuore dell’Europa

Leggi su italiasera

(Di venerdì 13 ottobre 2023) (Adnkronos) – I manifesti con i volti dei bambini rapiti da Hamas strappati dai muri di Londra. I video pubblicati sui social vengono diffusi dai media britannici, tra lo sdegno di chi assiste alle scene e commenta online. “Quando vedi questi personaggi – neldel continente europeo – rimuovere ledei bimbi sequestrati da un gruppo terroristico, vuol dire che c’è qualcosa che non va. Disumano, vergognoso, inaccettabile”, scrive Matteo Salvini, leader della Lega, su Instagram. Nelle ultime ore, lecon i volti degli uomini, delle donne e dei bambini rapiti sabato dai terroristi di Hamas sono state affisse in molte zone delle principali città europee e non solo. L’idea è nata a New York e si è diffusa a Londra, Berlino, Amsterdam e Madrid, per sensibilizzare le comunità islamiche affinché, a loro volta, facciano ...