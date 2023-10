Israele | le immagini dell' inizio dell' attacco di Hamas a Kfar Aza

(Di venerdì 13 ottobre 2023) ...si scatenerà l'inferno Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsappa rete la7 su Tg. La7.it -...

Sono i momenti che precedono l'attacco più sanguinoso ai danni di. Pochi istanti dopo si scatenerà l'inferno

Israele Hamas, la strage dei bambini (molti decapitati): le foto del Jerusalem Post certificano che non si tra ilmessaggero.it

Gaza: il massacro annunciato. Le immagini inedite La7

A confermarlo è l’immagine pubblicata su Instagram da Amit Bar, in cui dà un bacio al fidanzato Nir De Jorno. La foto è stata scattata durante il massacro di Hamas al Nova Festival in Israele, a cui ...Qualcuno fa il segno di vittoria, sorride, in modo beffardo. Si aggirano nei giardini fra le abitazioni del kibbutz. Sono i momenti che precedono l'attacco più sanguinoso ai danni di Israele. Pochi ...