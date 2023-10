Israele | la risposta è brutale | raid massicci e tank nella Striscia Netanyahu | “Iniziano a pagare”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) A quasi una settimana dall'attacco di Hamas contro Tel Aviv e scaduto l'ultimatum di 24 ore ai residenti di lasciare Gaza, l'esercito israelianoserata di oggi 13 ottobre ha cominciato una serie di "su larga scala". Il primo ministro Netanyau ha rotto lo Shabbat e ha dichiarato chevincerà la sua guerra contro Hamas e che questo "è solo l'inizio". Ecco la cronaca della giornata. Ore 21,46 -: non abbiamo usato fosforo bianco a Gaza "L'attuale accusa mossa contro l'IDF riguardo all'uso di fosforo bianco a Gaza è inequivocabilmente falsa". Lo affermano le Forze armate israeliane sull'accusa di Human Rights Watch di avere usato fosforo bianco a Gaza e in Libano. Non è stato specificato se la dichiarazione israeliana si applichi anche al Libano. ...