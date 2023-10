Israele | la carneficina dei bambini carbonizzati e decapitati Le foto del Jerusalem Post non sono una fake news

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Una strage di innocenti in, ledeimorti ammazzati, alcuni dei quali, raccontano la crudeltà dei terroristi di Hamas. Ilcertifica la veridicità delle immagini, nessuna(purtroppo) Le immagini cruentequelle die neonati trucidati dai miliziani di Hamas senza alcun motivo.che nessuno vorrebbe mai vedere di corpicini ridotti a brandelli,e trivellati di colpi come se fossero giochi senza valore. L’intelligenza artificiale prova tutto l’orrore nellegrafie geolocalizzate, elementi purtroppo certi di una guerra dove a pagarne lo scotto, come sempre,gli ...

... dove oggi il sindaco Beppe Sala opta per il compromesso (sì alla bandiera disu Palazzo ...negli stadi Valevano solo per gli ebrei forgiati dall'Olocausto Per gli universitarifa ...

Israele, strage al rave party colpito da Hamas: i morti sarebbero 250 Sky Tg24

Rave party in Israele, la strage (premeditata) di Shani e di altri 260 ragazzi. La fine di Nicole al telefono ilmessaggero.it

La foto del momento è stata postata dalla giovane Amir Bar su Instagram. "È ancora difficile per me riassumere quello che abbiamo passato lì", ha scritto la ragazza ...Il momento di preghiera in Diocesi di Como si colloca nel solco dell’impegno della pace dell’intera Chiesa universale, come testimoniato dall’appello di papa Francesco: «Il Medio Oriente non ha ...