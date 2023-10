Israele-Hamas | la guerra sui social

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Come già è successo all’indomani dell'invasione russa ai danni dell’Ucraina, anche in questo nuovo fronte che si è aperto da sabato scorso incon l'attacco dic'è tra le parti un conflitto nel conflitto: è quello che punta a impossessarsi del monopolio della narrazione, quella che un tempo veniva chiamata propaganda, che sulle piattaforme digitali vede coinvolti una molteplicità di attori. Vittime e carnefici, partigiani e simpatizzanti, studiosi e spin-influencer hanno l’uguale necessità di imporre ai follower il proprio racconto. Un mosaico composto da una moltitudine di frammenti narrativi, fatto di immagini e video. Gli uni e gli altri sono stati reattivi nel postare live la propria (post)verità e nel raccontare una prospettiva di crudeltà della. Così è facile imbattersi nei post che condannano la “la brutale ...

Tutti osservano con preoccupazione la guerra, con la certezza che se il conflitto si espanderà su tutta la regione ci saranno gravissime conseguenze. Anche per l'economia globale , con 3 scenari possibili che promettono di ...

Anche sullo scontro Israele-Hamas è difficile trovare esempi di pensiero critico Il Fatto Quotidiano

Le mappe e i documenti trovati sui corpi dei miliziani di Hamas in Israele Il Post

I media israeliani commentano oggi che la narrativa della “guerra contro Hamas come se fosse l’Isis” è vuota e non serve come strategia. Il quotidiano Haaretz, parlando delle strategie per contenere H ...Il leader dell’opposizione di Israele Yair Lapid rifiuta di unirsi a un governo di unità nazionale finché gli estremisti saranno al governo.