Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Tel Aviv | «I civili lascino il nord di Gaza» Borrell | «Irrealistico chiedere di evacuare Gaza in 24 ore»

Le ultime news di venerdì 13 ottobre 2023 sulla guerra tra Israele e Hamas, in diretta. Tajani: «Hamas come Isis e nazisti, la priorità è salvare ostaggi». Missili sull'aeroporto di Tel Aviv e su Ashkelon

Intanto migliaia di manifestanti si sono riuniti a Teheran, Baghdad, Amman e Bahrein per esprimere il loro sostegno ai palestinesi nel settimo giorno di guerra tra. Difficile capire ...

Israele: le immagini dell'inizio dell'attacco di Hamas a Kfar Aza TGLA7

Bulldozer israeliano distrugge l'ingresso di una pizzeria in Cisgiordania. Online circolava una sua pubblicità con una donna presa in ostaggio da Hamas Repubblica TV

Roma, 13 ott. (askanews) – Nel giorno in cui tutti gli occhi sono puntati su Gaza e sull’ordine di evacuazione lanciato da Israele per la popolazione civile di Gaza City, si anima il secondo e temuto ...Condanno senza ambiguità l’attacco terroristico di Hamas ma contemporaneamente non posso giustificare la reazione difensiva di Israele. Ammesso che il diritto alla difesa sia una forma ragionevole ...