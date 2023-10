Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Tajani | «Hamas come Isis e nazisti | la priorità è salvare ostaggi» Missili sull' aeroporto di Tel Aviv

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Le ultime news di venerdì 13 ottobretra, in diretta.ordina l'evacuazione dei palestinesi dal nord della Striscia.blocca le strade per impedire la fuga di civili.: «13, anche stranieri, uccisi nei raid a Gaza»

Anche Carlo Calenda attacca Elena Basile , l'ex diplomatica con grado di " ministra plenipotenziaria " che sta facendo discutere per i suoi interventi televisivi sull'attacco di. "Interessante questo fatto che negli studi televisivi si ritenga di dover invitare qualcuno in "quota" come scrive oggi Stefano Cappellini (giornalista per la Repubblica, ndr )",...

Anche sullo scontro Israele-Hamas è difficile trovare esempi di pensiero critico Il Fatto Quotidiano

Israele Hamas, i delicati equilibri del mondo arabo: dell'Arabia al Qatar, chi sta con chi ilmessaggero.it

Milano, 13 ott. (askanews) - Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza a Teheran per esprimere il proprio sostegno ai palestinesi nel ...(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Si surriscaldano le quotazioni del petrolio, sui timori che il conflitto tra Israele e Hamas possa allargarsi e destabilizzare la regione, con il ministro degli esteri ...