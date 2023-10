(Di venerdì 13 ottobre 2023) Entro 24 ore, in vista di una probabile invasione via terra: nel frattempo stanno continuando i bombardamenti israeliani sulla Striscia

Così il presidente diHerzog : "Mi è statodella separazione dei civili da Hamas . Ma, con tutto il rispetto, con tutto il rispetto, se hai un missile nella tua maledetta cucina e ...

Israele ha chiesto l’evacuazione del nord di Gaza Il Post

Gaza al buio, Israele: colpiamo su "scala senza precedenti". Usa: lavoriamo a corridoio per i civili - Aggiornamento del 11 Ottobre delle ore 22:54 - Aggiornamento del 11 Ottobre delle ore 22:54 RaiNews

In vista di una probabile invasione via terra: nel frattempo stanno continuando i bombardamenti israeliani sulla Striscia ...Continuano i bombardamenti su Gaza – Human Right Watch: Israele ha usato bombe al fosforo bianco – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI ...