 Israele | Distruggeremo Hamas per sempre La Cina accusa Tel Aviv| La diretta

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Hamas impedisce ai civili palestinesi di lasciare Gaza City e lancia una pioggia di missili su Israele. Il ministro degli Esteri iraniano incontra il capo degli Hezbollah in Libano, mentre crescono le tensioni in Cisgiordania e i terroristi chiamano il mondo arabo a una "giornata di rabbia"

le sue capacità militari. Provvederemo a far sì che la sua minaccia non incomba mai ... Ore 14.22 - Sirene nel nord diSirene stanno suonando in questo momento nel nord di. ...

Le notizie del 12 ottobre 2023 sulla guerra tra Israele e Hamas Fanpage.it