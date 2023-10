Israele | chi cita la Shoah ma dimentica gli ebrei di oggi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il 16 ottobre del 1943 è il giorno della razzia del Ghetto ebraico di Roma, un giorno rimasto scolpito nella memoria di tanti, non soltanto cittadini di quello spicchio della Capitale devoto alla bandiera con la stella di David. Fu “un sabato nero”, come reil titolo di un docufilm appena presentato alla Camera, realizzato da Fausta Speranza con la regia di Stefano Gabriele, che descrive bene l'orrore di ottant'anni fa, quando con una retata 1.023di Roma furono deportati ad Auschwitz. Di questi, 820 furono gasati subito. Fecero ritorno a casa solo in 16: quindici uomini, una donna, nessun bambino. Fatti che ancorarappresentano una ferita aperta e vengono condannati da destra a sinistra, senza distinzione politica né di appartenenza e che vengono ricordati in questi giorni, a ottant'anni di distanza, mentre il mondo ...