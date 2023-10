Israele | che cosa è un Kibbutz

Leggi su tpi

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Cheè une che ruolo hanno all’interno diAlcuni degli attacchi compiuti da Hamas lo scorso 7 ottobre sono avvenuti all’interno di un: ma cheè un? E che ruolo hanno all’interno dello stato di? Unè un’interessante e unica forma di comunità in. Questa particolare organizzazione sociale, nata nel corso del ventesimo secolo, combina elementi di comunità, socialismo e cooperazione per creare un’esperienza di vita condivisa tra i suoi membri. In questo articolo, esploreremo cos’è un, la sua storia e il suo significato nella società israeliana. Definizione Un(plurale:im) è una comunità rurale in ...