"Se Israele non ferma i suoi attacchi contro i civili a Gaza, la regione si troverà ad affrontare nuove situazioni. Israele non può imporre un assedio completo a Gaza, bombardare i civili e commettere ...

Iran: pronta risposta a Israele se continuerà a bombardare - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Iran: «Pronta risposta a Israele se continuerà a bombardare i civili» Corriere del Ticino

Il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, afferma che se Israele non ferma i suoi attacchi contro i civili a Gaza, la regione affronterà nuove situazioni. Egli chiede di porre fine ..."Se Israele non ferma i suoi attacchi contro i civili a Gaza, la regione si troverà ad affrontare nuove situazioni. Israele non può imporre un assedio completo a Gaza, bombardare i civili e commettere ...