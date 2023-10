Investito in bicicletta | Issouf muore a 18 anni | caccia al pirata della strada

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi chiamavaSogne, il giovane 18enne del Burkina Faso travolto e ucciso da un’auto sull’Appia, intorno alle 5 e 40 di questa mattina, nel territorio di Rotondi. Il ragazzo era ine risiedeva nel centro di accoglienza ‘I ragazzi del Sole’ di Capizze, a pochi chilometri dal comune di Montesarchio. Il giovane, che era in bici per andare a lavoro, dopo essere statoda un’auto che non si è fermata, secondo quanto avrebbero riferito alcuni testimoni, sarebbe stato travolto, quando era ancora vivo, da un’altra auto. Immediata la richiesta di soccorso: sul posto sono intervenuti, oltre i carabinieri del comando di Montesarchio, anche i soccorritori del 118 ma per il giovane non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. A niente quindi sono serviti i tentativi di rianimazione da parte dei ...