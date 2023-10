Investita da uno scooter | bimba trasferita al Santobono in gravi condizioni

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stata trasportata inaldi Napoli la bimbna cinesead Aversa nella giornata di ieri mentre era in compagnia della nonna e delle due sorelline. Il gruppo stava facendo ritorno da scuola quando, attraversando la strada, è stato centrato in pieno da unocon il pirata della strada che, poi, si è dato alla fuga. Illese la nonna e una delle sorelline, ferite altre due bambine di cui una, in. Per questo c’è stato bisogno del trasferimento aldi Napoli dove è ricoverata in prognosi riservata. Proseguono le indagini della Polizia Municipale che ha acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza, con la speranza di scoprire la dinamica e vedere la ...