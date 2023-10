È stato un inizio di stagione turbolento per il Bayern Monaco e in particolare per la sua difesa. L'innesto di Kim min - jae dal Napoli non ha dato la stabilità sperata alla squadra di Thomas Tuchel ...

Intrigo Papastathopoulos: spunta anche il Bayern Monaco - ITA ... ItaSportPress

AMRABAT, Messaggio su IG: "Vai adesso, il futuro è ora" Firenze Viola

Il centrale greco, svincolato da giugno, è l'ultima ipotesi per la difesa dei campioni di Germania, che necessita di un rinforzo: Tuchel che lo ha allenato a Dortmund ne caldeggia l'acquisto ...