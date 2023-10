Intervista esclusiva ad Eva Pevarello

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Oggi, 13 ottobre 2023, è una data speciale. È da questo venerdì, infatti, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali “QUESTA PELLE”, il nuovo album di Eva. Eva: il ritratto di un’artista sensibile ed intensa Occhi che racchiudono tutte le emozioni possibili, incastonati in un viso che sembra narrare un corredo di storie lontane ed una montagna di capelli ricci e rossi. Eva è un’artista sensibile ed intensa e, con la sua calma ed il suo carisma, ha dato voce alla sua pelle, alla sua esistenza disegnata per sempre sul suo tessuto epiteliale. “Questa pelle” – composto da sette brani – è, infatti, il primo del quale è autrice e coproduttrice, insieme al producer romano Simone de Filippis ed è un’occasione per omaggiare le sue origini gitane. Scopriamo, insieme, che cosa ha raccontato a ...

Altri sviluppi Altri sviluppi Ex presidente estone: 'Facile essere neutrali quando si è attorniati dalla NATO' Questo contenuto è stato pubblicato il 02 ott 2023 02 ott 2023con ...

"Heart on My Sleeve", l'intervista esclusiva al producer Ghostwriter Billboard Italia

Centeno (Bce): i tassi sono al picco. L’intervista esclusiva a Class Cnbc | IL VIDEO Milano Finanza

L’ex centrocampista e attuale allenatore di calcio Ivo Pulga è intervenuto in un’intervista esclusiva ai microfoni di parmalive.com per analizzare la situazione degli emiliani in campionato e le ...La Svizzera è davvero neutrale nell'ambito della guerra in Ucraina Mosca e alcuni ambienti sovranisti elvetici ritengono che non sia il caso. Tuttavia, per l'ex consigliera federale Micheline ...