Inter | Sommer | “Ogni giocatore appena arrivato incontra gli ultras”

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “L’è un top club come il Bayern.che arriva, dopo le visite mediche, parla con gli. La discussione era in italiano, quindi è stato necessario tradurre. Ma quello che ho capito è che il club è importante. Quello che ci viene chiesto è dare tutto per la società”. Lo ha detto il nuovo portiere nerazzurro, Yannin conferenza stampa dal ritiro della Svizzera, come riporta la Tribune de Geneve. Sul perché della scelta dell’, taglia corto: “Perché è l’. C’è una grande tradizione, è un grande club e una grande squadra, lo stadio di San Siro è fantastico con grandi tifosi – aggiunge -. Si canta, si festeggia ed è estremamente rumoroso quando le cose vanno bene. Possiamo vincere. E poi all’ho anche la ...