Inter | il punto della situazione sugli infortunati in vista del Torino ? TS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L’, dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, tornerà in campo contro il: questo ilper glie per chi è rimasto ad Appiano Gentile.? L’, al rientro dalla sosta, affronterà ilin trasferta. Tuttosport ha questa mattina fatto perciò ilsu chi è rimasto ad Appiano Gentile per smaltire al meglio gli infortuni e recuperare una buona forma fisica. Juan Cuadrado è il primo nomelista: si sta allenando in palestra e sul campo, procedendo verso una migliore ripresa dopo l’infiammazione al tendine che lo aveva tenuto fuori. Buon ...