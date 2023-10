Inter | forte pressing su Bento | il piano di Marotta

Leggi su serieanews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L’vuole acquistareMatheus Krepski dall’Athletico Paranaense eha in mente un: tutti i dettagli Il mercato è attualmente fermo, ma l’sta lavorando per portare un nuovo portiere alla corte di Simone Inzaghi. L’addio di André Onana ha lasciato un gran bel vuoto tra i nerazzurri, per la sua capacità di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.