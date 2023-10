Intelligenza artificiale | un viaggio senza mappe

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Sin dai tempi antichi scienziati e filosofi, riflettendo ed investigando sulla natura dell’, sulla struttura e sulla funzione del cervello umano, si sono chiesti se le macchine dispongano della facoltà di apprendere e ragionare correttamente, similmente agli esseri umani: in breve, se esse possano pensare. È questa la cornice che inquadra la storia delle idee sull’, un lunghissimo fiume che scorre talvolta placido, talaltra impetuoso tanto da uscire dall’alveo e inondare i campi del sapere per poi sconvolgerne ledefinite e consolatorie. Quando ciò accade, come oggi con il prorompere dell’, a regnare sono un fecondo disordine e l’incertezza che va sopportata dovendo operarepotersi più servire di ...