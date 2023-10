Intelligenza artificiale | impiantati i primi dispositivi di Loop Recorder

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiL’applicata alla Diagnostica cardiologica. Un passo importante in questa direzione è stato compiuto dall’ASL di Avellino, guidata dal Dr. Mario Nicola Vittorio Ferrante, che ha deciso di puntare sull’innovazione raggiungendo un traguardo pioneristico in campo cardiologico. Presso l’Unità Operativa Complessa di Cardiologia ed il Laboratorio di Elettrostimolazione del P.O. “Sant’Ottone Frangipane” di Ariano Irpino (Av), diretti dal Dr. Vittorio Ambrosini, sono statiduedidi ultima generazione LINQTM II della Medtronic Inc. LINQTM II è un monitor cardiaco impiantabile wireless di piccole dimensioni (un terzo delle dimensioni di una pila AAA) destinato ai pazienti che ...

